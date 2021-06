El grup de la mort no podia defraudar. Ahir es van veure les cares a l’Allianz Arena de Munic dues de les millors seleccions del continent, però que arribaven amb resultats oposats. Portugal, capitanejat per Cristiano Ronaldo s’havia desfet d’Hongria en el primer partit; mentre que una Alemanya que havia decebut pel seu joc va caure contra la favorita França. Potser per aquestes dinàmiques i no pel nom, no va ser cap sorpresa que els portuguesos obrissin la llauna al quart d’hora mitjançant un Ronaldo que a cada partit trenca algun rècord. Ahir, el de ser el jugador amb més gols en una Eurocopa.

Sense abaixar els braçps pel cop dur, els alemanys van veure porta en dues ocasions però Taylor va anul·lar ambdues dianes. La sort li va ser favorable quan Dias i Guerreiro es van fer dos gols en pròpia per revertir el resultat. A la represa, l’allau germànic va continuar: als cinc minuts de la represa Havertz va fer l’1-3 i Gosens el quart pels seus deu minuts més tard. Diogo Jota va fer el segon pel seu combinat, una diana que només va servir per maquillar el marcador fent que tots dos equips, amb aquest 2-4, tinguin tres punts cada equip.

França, vigent campiona mundial i una de les favorites a guanyar l’Eurocopa, es va veure sorpresa a Budapest, on va empatar davant Hongria, que va sortir sense por ni amb la intenció d’especular amb el resultat. Amb més de 50.000 espectadors a les graderies del Puskas Arena, ja als primers minuts uns infatigables Fiola, Schäfer i Adam Szalai van crear problemes per l’esquerra al conjunt gal, sorprès per la desimboltura del seu rival. Sota un sol de justícia, i a mesura que França anava guanyant metres, la primera víctima de la calor va ser el capità Szalai, de 33 anys, que es va retirar al marejar-se després d’un cop. Fiola va avançar els seus just abans del descans.

En la segona meitat, els homes dirigits des de la banqueta per Didier Deschamps van sortir amb una pressió avançada i fruit d’això en el minut 59, Dembélé va estavellar una pilota en el pal. El jugador del Barcelona va haver d’abandonar el camp en el 87 a causa d’una lesió muscular. L’empat francès va arribar en una jugada afortunada a través del també blaugrana Antoine Griezmann. Amb l’1,1 França ja té quatre punts i Hongria un a falta de la darrera jornada per disputar-se.