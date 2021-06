El jugador neerlandès Memphis Depay es va convertir ahir en el quart fitxatge del Barça de cara a la pròxima temporada després dels d’Agüero, Èric Garcia i Emerson. El davanter, que actualment està concentrat amb la seva selecció disputant l’Eurocopa, arriba lliure després d’acabar el seu contracte amb l’Olympique de Lió, amb qui aquest any ha fet 20 gols, i firmarà per dues temporades. Depay, de 27 anys, va debutar la temporada 2011-2012 amb el PSV Eindhoven per fer després el salt a la Premier League de la mà del Manchester United, on s’hi va estar entre 2015 i 2017. En la seva segona temporada amb els reds va marxar a mitjan curs per fitxar per l’Olympique de Lió, on aquest any ha finalitzat el seu contracte.

Per altra banda, avui el club blaugrana celebra l’Assemblea de Compromissaris on un total de 4.457 socis i sòcies hi estan convocats a partir de les tres de la tarda. Serà la primera assemblea presidida per l’actual junta, liderada per Joan Laporta.