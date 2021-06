L’exentrenador del Girona, Pablo Machín, tornarà a entrenar la pròxima temporada a Aràbia Saudita després de fer-se oficial el seu fitxatge per l’Al-Raed. El tècnic de Sòria ja sap el que és dirigir un equip del país asiàtic perquè aquesta temporada va dirigir l’Al-Ain durant 14 partits per mirar de treure’l de la zona de descens, cosa que no va aconseguir i al final va ser acomiadat quan faltaven dues jornades per acabar el campionat.