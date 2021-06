El Quart no es va poder classificar per la final del torneig de Segona Catalana després de perdre per 3-0 davant el Castellar, divendres. Els locals es van avançar al minut 11 i al 36 marcaven el 2-0 de penal, cosa que posava les coses costa amunt pels quartencs, que sense trobar una reacció, van veure com als 9 de la represa els feien el definitu 3-0.