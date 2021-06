Els francesos Johann Zarco i Fabio Quartararo van acabar primer i segon respectivament en la jornada de classificació per al Gran Premi d’Alemanya de MotoGP, que es disputa avui al circuit de Sachsenring, amb el català Aleix Espargaró tercer i amb un Maverick Viñales, que no va tenir un bon matí, sortint en el lloc 21 després d’acabar onzè a la Q1.

Un altre català, Marc Márquez, com d’altres, es va veure perjudicat per la caiguda final de Johann Zarco i un cop van mostrar banderes grogues els comissaris de pista, cap pilot va poder rebaixar el seu registre al final al no estar permès rodar en volta ràpida en aquests instants. La Q1 es va haver de retardar en quedar-se una sèrie de tallers sense connexió elèctrica per a fer tasques tan senzilles com escalfar els pneumàtics que havien d’utilitzar els pilots.

A la represa Àlex Rins i Joan Mir (tots dos de Suzuki) van ser protagonistes però Pol Espargaró no va trigar massa a ascendir a la segona posició. Mir va protagonitzar una segona volta ràpida personal que el va col·locar segon, mentre es quedaven fora de la segona classificació pilots com Pol Espargaró o el rosinc Viñales. Però Pol Espargaró va recuperar el ritme ràpidament i una volta més tard era líder de la primera classificació.

A Moto2 el pilot gironí Albert Arenas va poder classificar-se a la Q2 i sortirà des de la 18a posició de la graella. La pole la va aconseguir l’espanyol Raúl Fernández. Pel que fa a Moto 3, qui sortirà des de la primera posició serà el txec Filip Salac.