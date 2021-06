Els socis compromissaris del FC Barcelona van aprovar els comptes de la temporada 2019-2020 i el pressupost de la 2020-2021 de la junta directiva de Josep Maria Bartomeu a l'assemblea general de compromissaris que es va celebrar ahir al Camp Nou.

Aquests dos punts han estat defensats per Jordi Moix, representant de la junta de Bartomeu, qui va pujar a la platea entre xiulades i aplaudiments mentre el secretari Josep Cubells demanava respecte.

Després dels moments de tensió, els comptes del curs 2019-2020, amb 97 milions de pèrdues, van ser aprovats per 616 vots a favor, 67 vots en contra i 68 vots en blanc, i el pressupost 2020-2021, per 578 vots a favor, 71 en contra i 94 en blanc.

Es dona la circumstància que aquest pressupost, que té previst ingressar 828 milions d'euros i obtenir 1 milió de beneficis, el 30 de juny es tancarà amb unes pèrdues de més de 300 milions, segons fonts de la directiva de Laporta.

«No són uns bons resultats, és evident, no és per estar orgullosos. Quan va esclatar el coronavirus al març comencem a treballar perquè l'impacte fos el menor possible, potser el club des de la Guerra Civil no estava en una situació tan complicada», va explicar Moix davant les protestes dels compromissaris.

Fins i tot, Joan Laporta, que presidia la junta per primer cop des que ha tornat a ser president, va haver d’intervenir per calmar els ànims dels presents. Després va demanar l’aprovació dels comptes: «Aquests comptes no ens agraden, però estan reflectint la realitat del club a 30 de juny de 2020, han estat auditades i no hi ha cap document que acrediti una falsedat».

La junta de Laporta va votar 'sí' als números de la junta sortint «pel club, per evitar que entri en una paràlisi» i perquè es puguin presentar a la fi d'estiu els comptes de la temporada 2020-2021.