La selecció d’Itàlia va completar la seva immaculada fase de grups amb un triomf per 1-0 contra Gal·les a l’Olímpic de Roma i va avançar els vuitens de final de l’Eurocopa com a primer classificat, de manera que viatjarà a Wembley per jugar davant el segon del grup C. Un gol de Matteo Pessina al minut 41 va ser suficient per als homes de Roberto Mancini, que van encadenar la seva onzena victòria consecutiva sense rebre gols i van igualar el seu rècord de partits sense derrotes, amb 30, com els de la Itàlia de Vittorio Pozzo en els anys 30 de segle passat.

Els «azzurri» no van donar opció a una Gal·les que es va quedar amb deu homes per l’expulsió d’Ethan Ampadu al 55 i que van avançar a vuitens com a segons, de manera que s’enfrontaran a vuitens, a Amsterdam, al segon del grup B, en el qual hi ha Bèlgica, Dinamarca, Rússia i Finlàndia.

Res de «biscotto», va prometre Mancini en la roda de premsa de la vigília, i Itàlia, tot i els vuit canvis aportats pel tècnic per gestionar energies i donar minuts a diversos suplents il·lustres, com Federico Chiesa, Federico Bernardeschi o Andrea Belotti, es va apoderar de la pilota i va mantenir un alt nivell competitiu. Marco Verratti, recuperat després d’una lesió al lligament col·lateral del genoll dret, va ser líder en el centre del camp i va donar ritme a una Itàlia que crea, combina, diverteix i gaudeix del seu joc ofensiu. No obstant això, contràriament al que va passar contra Turquia i Suïssa, Itàlia no va aconseguir sentenciar definitivament el partit i Gal·les va seguir amb vida, fins a construir una immillorable oportunitat per Bale. L’extrem del Reial Madrid va poder empatar al 75, però la seva volea d’esquerrana va acabar alta, després que la defensa italiana s’oblidés d’ell en una acció a pilota aturada. Va ser l’última oportunitat per a Gal·les que tot i perdre l’enfrontament passarà a vuitens de finals com a segona.