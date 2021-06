Després de l’empat contra Gal·les i la dura derrota contra Itàlia,Suïssa va trobar la llum ahir a l’Olímpic de Bakú contra Turquia. Al minut 6, l’exdavanter de la Reial Societat Seferovic va obrir el marcador a favor dels suïssos, ahir locals. Poc feia una Turquia que arribava amb 0 punts a la classificació. És més, qui feia per marcar el segon era Suïssa i així va ser. Shaqiri va veure porta a la primera meitat i a la segona. Abans del primer de l’atacant del Liverpool Can Kahvec, va donar falses esperances a un combinat turc que tanca la fase de grups de l’Eurocopa amb un paper pèssim havent conreat tres derrotes. Suïssa, d’altra banda, acaba tercera i haurà d’esperar que acabi la jornada a tots els grups per veure si passa a vuitens.

La crispació dels seguidors de la selecció espanyola va augmentant dia rere dia, i no n’hi ha per menys. «La Roja» no ha començat bé aquesta Eurocopa. De fet, ara mateix que passi a vuitens penja d’un fil. Només han aconseguit dos punts de sis possibles i han deixat una imatge molt llunyana de la d’aquell equip que va enamorar i va regnar el continent europeu durant sis anys amb fites tan impressinants com dues Eurocopes i un Mundial.

Enguany els empats contra Suècia (0-0) i el de dissabte contra Polònia (1-1) fa que la selecció faci el segon pitjor inici en una Eurocopa només superat pel de 1980, quan es va empatar contra Itàlia i es va perdre contra Bèlgica. Els mals resultats van acabar amb el càrrec de Kubala com a seleccionador. Hi ha dos precedents amb els mateixos resultats que enguany. El 1984 i el 2000, quan l’equip espanyol va arribar a la final i a quarts de final, respectivament. Dimecres, contra Eslovàquia, «La Roja» se la jugarà (18 h).