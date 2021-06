Max Verstappen (Red Bull) va guanyar la seva tercera cursa de l’any després d’imposar-se en el Gran Premi de França de Fórmula 1, que es va celebrar al Circuit Paul Ricard. D’aquesta manera, el pilot neerlandès és encara més líder del Mundial i ara treu 12 punts al segon classficat, Lewis Hamilton (Mercedes), que ahir va acabar segon. Va completar el podi l’altre Red Bull, el de Sergio Pérez, en un circuit, en teoria, més idoni per l’escuderia Mercedes. Per altra banda, Fernando Alonso (Alpine) va acabar en vuitena posició després de sortir novè. Més malament li van sortir les coses a Carlos Sainz (Ferrari), que després d’arrencar cinquè va veure com els pneumàtics li jugaven una mala passada i a poques voltes era superat per Stroll per acabar fora dels punts.

Classificació GP de França: 1. Max Verstappen (Red Bull), 1:27:26.350; 2. Lewis Hamilton (Mercedes) a 2.904; 3. Sergio Pérez (Red Bull) a 8.811; 4. Valtteri Bottas (Mercedes) a 14. 618; 8. Fernando Alonso (Alpine) a 1:17.695; 11. Carlos Sainz (Ferrari) a 1:39.337.

Classificació Mundial: 1. Marx Verstappen (Red Bull), 131 punts; 2. Lewis Hamilton (Mercedes), 119 punts; 3. Sergio Pérez (Red Bull), 84 punts); 7. Carlos Sainz (Ferrari), 42 punts; 11. Fernando Alonso (Alpine) 17 punts.