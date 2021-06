Marc Márquez (Honda) va tornar a pujar al lloc més alt del podi. Ho va fer 581 dies després de guanyar per últim cop -des del Gran Premi de la Comunitat Valenciana de 2019- i de patir una greu lesió que el va deixar apartat del Mundial de l'any passat. El pilot de Cervera va guanyar per onzena vegada consecutiva al circuit de Sachsenring i ho va fer amb autoritat, dominant el Gran Premi d'Alemanya, la vuitena cita del Mundial de MotoGP, des de la primera fins a l'última volta. D’altra banda, no va ser el dia de Maverick Viñales, que ja sortia des de la posició 21 de la graella i ahir només va poder acabar dinovè, fora dels punts. El pilot de Roses veu com el primer lloc de la general, que ocupa el seu company d'equip Fabio Quartararo, és cada vegada més lluny. Ara ja a 56 punts.

Marc Márquez es destacava al capdavant de la cursa, però tenia un convidat inesperat, Miguel Oliveira (KTM), que va ser un incordi fins a gairebé el final. Les últimes voltes van ser d'autèntica tensió entre els protagonistes de la carrera, Marc Márquez i Miguel Oliveira, amb el primer defensant-se de la millor manera possible amb un físic que cada vegada es trobava més al límit. Mentrestant, el portuguès atacava amb totes les seves forces, però el pilot d'Honda va aguantar les envestides i quan faltaven tres voltes per al final va aconseguir recuperar el segon de distància que el portaria a aconseguir la seva primera victòria després de 581 dies de lesió, patiment i recuperació. El van acompanyar al podi Oliveira i Fabio Quartararo (Yamaha).

Arenas, 8è en Moto2

Per la seva banda, Albert Arenas (Boscoscuro) va acabar vuitè en la cursa de Moto2. El pilot gironí, que sortia divuitè, va aconseguir d'aquesta manera el millor resultat fins ara en la cilindrada mitjana des que va debutar a principi d'any. El guanyador de la cursa va ser Remy Garnder (Kalex), mentre que el vencedor a Moto3 va ser Pedro Dacosta (KTM), lider destacat del Mundial de la categoria petita.