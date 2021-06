La selecció d’Àustria ha fet història després d’aconseguir ahir la seva primera classificació per a uns vuitens de final d’una Eurocopa, on s’enfrontarà a Itàlia, després de donar la sorpresa i derrotar per la mínima Ucraïna, que sobre el paper era la favorita. La balança es va desequilibrar aviat, quan als 21 minuts Baumgarter va aparèixer entre la defensa rival per posar el peu a temps i enviar la pilota al fons de la porteria, després d’un servei de cantonada de David Alaba. No va arribar el segon gol de la tarda poc després de miracle, perquè Arnautovic va fallar una clara ocasió davant el porter. El marcador ja no es va moure, i Àustria jugarà els vuitens de final contra pronòstic.