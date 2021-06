Bèlgica va confirmar ahir que és una de les favorites per guanyar l’Eurocopa en sumar la seva tercera victòria consecutiva a la competició, en aquest cas davant Finlàndia (2-0), mentre que Dinamarca va passar a vuitens en aconseguir el segon lloc del grup imposant-se a Rússia (4-1).

Tot i la contundència dels noms de l’alineació de Bèlgica, Finlàndia (0-2) va resistir més d’una hora el setge dels «diables vermells». Després d’una primera part sense gaires idees, va haver de ser el veterà Vermaelen el que facilités que el seu equip s’avancés a pilota aturada, tot i que va ser el porter finlandès qui va acabar introduint la pilota a la seva porteria. L’exuberant Lukaku va confirmar la victòria amb un altre gol, de manera que ja suma tres en el torneig. Els escandinaus, que disputaven el seu primer torneig de nacions, van somiar durant gran part del partit amb la classificació per a vuitens, però finalment no ho van poder aconseguir.

Per part seva, Dinamarca va viure una nit màgica al seu estadi amb una golejada davant Rússia (4-1) que, unida al triomf de Bèlgica contra Finlàndia, va situar els danesos als vuitens de final com a segons de grup. Arribava la «Dinamita vermella» gairebé eliminada, colpejada per la tragèdia de perdre la seva estrella, Christian Eriksen, en un dramàtic partit contra Finlàndia; i per caure en el segon contra Bèlgica, un altre duel que va merèixer guanyar. Però després de dues nits nefastes, finalment hi va haver alegria al Parken. I Dinamarca, en una segona part de bogeria, es va cruspir Rússia.