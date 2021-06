L'ala defensiva de Las Vegas Raiders, Carl Nassib, es va convertir aquest dilluns en el primer jugador actiu de la Lliga Nacional (NFL) que es declara públicament homosexual.

L'anunci de Nassib va ser fet en un post d'Instagram en el qual va explicar que es troba en la seva residència de Pennsilvània i volia dedicar "un moment" per a donar a conèixer la seva condició d'homosexual perquè és quan se sent còmode per a fer-ho.

Després d'admetre que portava ja temps meditant la decisió ara tenia tota la seguretat per a fer-ho perquè es troba envoltat de la millor família, amics i la professió que sempre va desitjar tenir i demanar.

Nassib també va expressar que es considera una persona reservada i que sota cap circumstància tractava de cridar l'atenció sinó que es tractava de "responsabilitat" amb les seves creences i la importància que té la representació i la visibilitat.

"De fet, espero que algun dia, vídeos com aquest i tot el procés de presentació no sigui necessari", va argumentar Nassib, de 28 anys. "Però fins llavors, posaré tot el meu esforç per a conrear una cultura que accepti, sigui compassiva i començaré amb la donació de 100.000 dòlars al Projecte Trevor".

El Projecte Trevor brinda serveis d'intervenció en crisi i prevenció del suïcidi a la comunitat LGBTQ.

"Són una organització increïble, són el servei de prevenció de suïcidis número u per als joves LGBTQ als Estats Units", va dir Nassib. "I realment estan fent coses increïbles. Em sento emocionat de ser part d'això, ajudar en tot el que pugui i en el futur de l'obra que realitza".

La reacció a l'anunci de Nassib va ser immediata en tota l'NFL i el món esportiu en general.

En un comunicat, el comissionat de la NFL, Roger Goodell, va dir que la lliga "està orgullosa de Carl per compartir amb valentia la seva veritat avui".

Mentre que l'amo dels Raiders, Mark Davis i l'entrenador en cap de l'equip, també, a través de diversos comunicats, van destacar la gran persona i professional que era Nassib i la grandesa que havia adquirit amb la seva acció.