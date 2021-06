El davanter francès Ousmane Dembélé ja és a Barcelona, on aquest cap de setmana es va fer proves per determinar l’abast de la lesió que li ha fet dir adeu a l’Eurocopa. L’absència de Dembélé al torneig és un contratemps per al club, que confiava que el francès es revaloritzés per així poder-lo traspassar aquest estiu.