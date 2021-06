Amb un gol de Memphis Depay, flamant davanter del Barcelona, i dos més de Georginio Wijnaldum, la selecció de Països Baixos va fulminar la de Macedònia del Nord (3-0) en un partit sense res en joc, perquè li va servir al conjunt neerlandès per sumar la seva victòria en tres partits presentant així candidatura al títol, quan feia set anys que no participava en un gran torneig. Davant un equip amb ganes de donar guerra, Depay va inaugurar el marcador a la primera meitat, va signar una excel·lent actuació i va liderar la selecció de Frank de Boer, que confirma així el seu lideratge en el grup C.