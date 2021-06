Croàcia, Escòcia, República Txeca i Anglaterra afronten avui l’última jornada del grup D, que serà decisiva per seguir avançant a la Eurocopa. D’una banda, Croàcia i Escòcia, tercera i quarta, respectivament, s’enfrontaran amb la necessitat d’aconseguir una victòria per avançar en la fase de grups. De l’altra, República Txeca i Anglaterra es disputaran el primer lloc de la classificació. L’equip liderat per Patrik Shick en faria prou amb l’empat perquè té el goal average a favor. Els dos partits comencen a les 21 h.