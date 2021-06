L'entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, va assegurar ahir que «tant el club, com el president Joan Laporta» com ell tenen «moltíssimes ganes d’encarar la temporada vinent» i que «tant de bo sigui amb públic». Koeman, que els últims dies ha estat seguint en directe l'Eurocopa, va aterrar a la capital catalana amb un aspecte més relaxat, atès que ja sap que seguirà la pròxima temporada comandant la nau blaugrana. «És veritat que han estat una setmana o deu dies una mica incòmodes per ambdues parts», va admetre el tècnic neerlandès, que va arribar a una entesa amb Laporta després de «reunions importants» i que, segons ell, ja «no hi ha problemes» entre tots dos

D'altra banda, Koeman va valorar el fitxatge del seu compatriota Memphis Depay, un dels reforços que ell mateix ha demanat, «i que és un bon fitxatge, com el Kun Agüero i Eric García». Preguntat per la renovació de Leo Messi, l’entrenador del conjunt blaugrana encara no va voler donar-la per feta: «De Messi no en sé res. El club està intentant arribar a un acord, perquè per al futur del Barça és molt important».

Mentrestant, el president de LaLliga, Javier Tebas, va advertir que la patronal no farà «normes ad hoc» perquè el davanter argentí es quedi al Barcelona. Tebas va revelar que el Barça s’emporta la «Copa de les pèrdues» perquè va acumular «la meitat» del total del curs 2020-21, i va lloar «l’excel·lent» gestió duta a terme pel Reial Madrid durant la pandèmia. «Dels 700 milions de pèrdues previstes per a la 20-21, el Barcelona és gairebé a la meitat. Això dona una imatge que la resta dels grans clubs no sumen tant. El Madrid ha fet un esforç perquè les xifres estiguin molt allunyades de les del Barcelona», va dir en la presentació de l’informe econòmic i financer de la temporada 2019-20. En aquest sentit, Tebas va assenyalar que el Barça té «excedit» el límit salarial i perquè pugui jugar Messi el curs 2021-22 haurà de «fer un esforç important». «Confio que ho faci perquè és el primer equip en volum de xifra de negoci, però ha d’estructurar els 500 milions de deute».