Va per feina l'Spar Girona, que ja té dotze noms confirmats per a la primera plantilla de la temporada vinent. L'últim és el de María Araújo, jugadora aquests dos últims anys de l'Uni, que ha renovat el seu contracte per una temporada amb una altra d'opcional. La gallega, de 23 anys i pilar fonamental en el joc interior de l'equip, es va lesionar de gravetat el passat mes de març, abans d'afrontar el "play-off" pel títol.

Fins aquell moment, el seu promig era de 10,4 punts i 6,2 rebots per partit a l'Eurolliga, i de 8,8 punts i 7,9 rebots a la Lliga Femenina Endesa. Un excel·lent rendiment que l'havien convertit en una peça indispensable per a Alfred Julbe i també li obrien la possibilitat de jugar els Jocs de Tòquio, cosa que finalment no podrà fer.

"Des que es va lesionar li vam dir que es podia recuperar tranquil·lament a Girona. Teníem la voluntat de fer-li un nou contracte que li assegurés una estabilitat per afrontar aquest procés. Té un any més i un altre d'opcional, el que ens deixa molt contents per veure que continua formant part de l'Uni", explica el director esportiu de l'Spar Girona, Pere Puig.

També parla la jugadora, molt "contenta" d'haver-se quedat al club. "Ja sabeu que encara em falta una mica per tornar a jugar, però amb la nostra companyia serà molt més senzill", declara. No s'espera que estigui del tot recuperada fins la tardor i és per això que l'Uni ha reforçat el seu joc interior tot esperant quina és la seva evolució.

Amb tots els retocs fets fins ara, ja hi ha dotze jugadores per a la primera plantilla del curs vinent. A María Araújo s'hi sumen Júlia Soler, Júlia Reisingerova, Frida Eldebrink, Giedre Labuckiene, Laia Flores, Laia Palau, Iho López, K. Burke, Binta Drammeh, Rebekah Gardner i Michaela Onyenwere.