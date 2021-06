El Massi-Tactic UCI Women’s Team va aconseguir el passat cap de setmana un total de sis medalles en els campionats nacionals de ciclisme de carretera. Vita Heine va ser campiona i sotscampiona en ruta i en contrarellotge a Noruega; Spela Kern tercera en ruta a Eslovènia, i als Campionats d’Espanya, disputats a Alacant, es van penjar la medalla de bronze Mireia Benito (elit en contrarellotge), Mireia Trias (sub-23 en contrarellotge) i Martina Moreno (sub-23 en ruta). Maaike Coljé va haver d’abandonar els Campionats dels Països Baixos per motius mecànics. A més a més, diumenge l’equip empordanès va ampliar el lideratge en categoria individual i en equips a la Copa d’Espanya, celebrada a València, i aquest cap de setmana tindrà una prova d’autèntic nivell, La Course by Le Tour de France, de categoria World Tour.

El president del CC Baix Ter, Sergi Güell va valorar molt positivament el cap de setmana: «És quasi immillorable i el paper que hem fet ha estat molt digne, ens hem consolidat com a segon millor equip només per darrere del Movistar».