Les instal·lacions del Pàdel Vilablareix va acollir la setmana passada proves del Circuit Open Head. La parella formada per Nicolai Maniukov i David Díaz es va proclamar campiona de Primera després de superar la dupla formada per Víctor Maluquer i Christian Cosculluela per 6-4, 3-6 i 6-3. En categoria femenina, la victòria va ser per a Anna Camacho i Núria Tudela, que van superar Anna Pareras i Bruna Banyeras en un partit de poder a poder resolt per 7-6, 6-7 i 7-6. Joan Hervás i Carlos García van guanyar en Tercera Masculina. La pròxima setmana, del 27 de juny al 4 de juliol, l’Open Head arriba al Pàdel Vidreres.