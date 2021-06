Albert Sàbat continuarà sent el pal de paller del vestidor del Bàsquet Girona i, de retruc, del projecte a la LEB Or. Així ho van comunicar ahir el club i el base de Llagostera després d’haver arribat a un acord per una temporada més. «Estic molt content perquè tenia ganes de seguir jugant i el club també volia que seguís, tot ha estat molt fàcil. A més, podré continuar a Girona, la meva ciutat», va explicar el jugador.

Sàbat va tornar a Fontajau de la mà del Bàsquet Girona la temporada 2019-20. Procedent de l’ACB amb el Monbus Obradoiro, el llagosterenc de seguida va assumir el rol de lideratge per portar l’equip cap a l’ascens a LEB Or. Aquest curs els gironins s’han assegurat la permanència i han mantingut vives, fins i tot, les opcions de somiar pel play-off. Un cop definit el full de ruta de la LEB Or per a la temporada que ve, Sàbat va reconèixer que «encara és aviat per parlar de l’any que ve, però el club ha anat creixent i estic segur que farà un pas més». Tenint en compte que d’experiència no li’n falta, el base, que a l’estiu farà 36 anys, va dir que «sent el segon any a la categoria, hem d’intentar seguir creixent tot i la dificultat que sabem que hi ha». El seu desig és «mantenir el bloc per poder seguir creixent en aquest sentit».

La LEB Or és una de les categories més conegudes per al capità. Sàbat va completar els seus primers passos per les categories inferiors del CB Llagostera i el Sant Josep Girona. La temporada 2002-03 va arrencar la seva carrera sènior a l’Adepaf Figueres, on competia a EBA. Aquell mateix curs va debutar a l’ACB amb la samarreta del Casademont Girona gràcies a la vinculació amb l’equip figuerenc i, després de dues temporades, es va convertir en un fix del conjunt gironí, amb 21 partits ACB a les espatlles l’últim curs.

A partir d’aquí, Sàbat va fer carrera a la LEB Or amb nou experiències en equips diferents: Plus Pujol Lleida, Tenerife Rural, CB Vic, Sant Josep Girona, CB Canarias, Lucentum Alicante i Ford Burgos. També van ser dues a la Lliga Endesa ambJoventut de Badalona i Monbus Obradoiro; i dues més a LEB Plata amb el Géstiberica Vigo i l’Akasvayu Vic en un total de 14 temporades.