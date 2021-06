Toulouse FC i Montpellier HSC, dos clubs francesos de renom, seran els encarregats d’aprofitar en les properes setmanes les instal·lacions del complex TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa de Navata, que ha engegat de nou la maquinària per acollir-hi estades de pretemporada de diversos equips de futbol. El Toulouse, que repetirà experiència i ve de quedar-se a les portes de tornar a la màxima categoria del seu país, s’estarà a l’Alt Empordà del 27 d’aquest mateix mes de juny al proper 3 de juliol. Per la seva banda, el Montpellier, aquest sí a primera divisió, agafarà el relleu per entrenar-s’hi del 17 al 23 del mes vinent. L’últim equip que va gaudir de les instal·lacions va ser el filial del Barcelona, el mes de setembre passat. Durant el mateix any, també s’hi havien entrenat l’Espanyol, SC Heerenveen (Països Baixos), Shenzhen FC (Xina) i el mateix Toulouse FC. «Confiem que durant la resta de l’estiu també s’hi preparin altres conjunts, sembla que a poc a poc anem tornant a una certa normalitat», explica Yassine Bouallala, gerent del TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa Bouallala.