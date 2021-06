«M’il·lusiona començar un nou projecte». Sincer i clar, Moisés Hurtado. Va aterrar a Figueres a mitja temporada, quan el més calent era a l’aigüera. L’equip, amb l’aigua al coll, necessitava evitar el descens a Primera Catalana i amb el barceloní a la banqueta el rumb es va redreçar, confirmant el seu concurs, aquesta temporada vinent, a la Tercera RFEF. A Vilatenim hi havia el convenciment de seguir confiant en Hurtado pel nou projecte i només faltava posar-se d’acord amb ell. L’entesa ha sigut ràpida, pel que continuarà a la banqueta un any més i ho farà al costat d’Albert Moñino.

«Estic molt content de poder continuar aquí. Només vaig signar per deu partits però el tracte humà m’ha empès a quedar-me. A dia d’avui és difícil estar bé als llocs i a Figueres m’he sentit ben valorat. Això és primordial», explica Hurtado en declaracions facilitades pel club empordanès. Es mostra «il·lusionat» per poder iniciar de zero un nou projecte: «Ara podrem fer les coses com més ens agraden i aportar una personalitat molt marcada des del principi. Afrontem un repte bonic i intentarem generar il·lusió a tothom». La seva mà dreta continuarà sent el figuerenc Albert Moñino, amb qui ja havia coincidit la temporada 18/19 al cos tècnic del juvenil A de l’Espanyol. El propi Moñino ho considera un «orgull» poder seguir un any més a la banqueta del primer equip, on fins ara s’hi ha trobat «molt a gust» i s’hi ha sentit «valorat i estimat», el que considera «el més important». En els propers dies, el club anirà anunciant les pertinents altes i baixes tot perfilant la plantilla pel curs vinent.