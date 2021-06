L’home més fort de la porteria el té el Bàscara de futbol a la seva plantilla. Literalment. El porter Arnau Sala, de 25 anys, aspira a convertir-se en l’home més forçut d’Espanya, que sortirà del Campionat de la Lliga Nacional de Força. Abans, però, haurà de superar el torneig preliminar que se celebra el dissabte d’aquesta mateixa setmana a Alcobendas (Madrid) i quedar entre els tres primers per aconseguir el bitllet per classificar-se. Serà la primera vegada que hi participa, però assegura que tot i la manca d’experiència espera fer-ho «el millor possible» en el seu debut per atrapar l’objectiu: «Quan no coneixes una cosa, mai estàs prou preparat, però ho intentaré al màxim».

La passió de Sala per aquest esport va sorgir fa poc més d’un any, coincidint amb el punt i final del confinament provocat per la pandèmia del coronavirus. Fins aleshores, sempre havia jugat a futbol. Va iniciar-se als 4 anys a l’equip del seu poble, Bàscara, encara que també ha format part d’altres clubs de la demarcació com són el Banyoles o l’Olot. Ara, combina els entrenaments del Bàscara, que competeix a Tercera Catalana, amb els de força que practica al gimnàs Evo2.0 de Figueres sota les ordres de Toti. El seu cos ha patit un canvi «notable», com ell mateix defineix, en qüestió de molt poc temps. I és que el porter ha guanyat uns 25 kg i ha passat a pesar 129 kg (fa 1,72 cm d’alçada). Tot i l’envergadura, se sent àgil per aturar qualsevol pilota quan li toca posar-se sota pals.

També per arrossegar camions que pesen una tonelada. De fet, aquesta serà una de les cinc proves que Sala haurà de completar de la millor manera possible durant el preliminar d’aquest cap de setmana a Alcobendas. El de Bàscara arrossegarà de peu un camió que té un pes de 10 tones i ho haurà de fer amb una corda al llarg de 20 metres. La cosa no s’acaba aquí perquè a més a més li tocarà aixecar fins a tres vegades una barra Apollon de 100 kg i a màximes repeticions un cilindre de 110 kg; traslladarà un jou de 340 kg per damunt les espatlles durant una distància de 20 metres; transportarà també al llarg de 20 metres un Carry de 330 kg sense adherents; i aixecarà tres pedres de 125, 135 i 150 kg per portar-les cap a una plataforma d’1,4 metres d’altura. Per arrodonir-ho i fer-ho encara més difícil, tot això ho haurà de fer en un temps màxim de 90 segons.

Sala buscarà aquest dissabte quedar entre els tres primers classificats per trobar-se amb els cinc homes més forts d’Espanya de la Lliga del 2020. Un total de vuit atletes competiran per ser l’Strongman. Passi el que passi, té la intenció de «seguir» tant amb el futbol com amb la Lliga Nacional de Força perquè ambdues són les seves passions. Aquest cap de setmana, de moment, es perdrà l’últim partit de la temporada del Bàscara, ara mateix setè del seu grup de Tercera Catalana. Això sí, per una raó de pes.