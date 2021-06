El president de la Federació (RFEF), Luis Rubiales, va convidar a «no perdre l’optimisme» i la «confiança» en la selecció espanyola, després de la classificació per als vuitens de final de l’Eurocopa contra Croàcia, un «rival molt difícil». Els de Luis Enrique arribaran al partit amb la moral alta per la golejada (0-5) de dimecres a Eslovàquia.

«Croàcia és un rival molt difícil. Vam estar parlant Davor Suker i jo, que som bons amics, i sens dubte crec que qualsevol partit a partir d’ara serà complicat. Hem de, amb aquesta tranquil·litat, no perdre l’optimisme i la confiança en els nostres jugadors i cos tècnic», va dir.

Rubiales va assegurar que ha estat tranquil en els últims dies malgrat les crítiques per la falta de gol de la selecció. «Crec que no era just que portéssim tan sols dos punts abans del partit contra Eslovàquia. Es va fer un gran partit amb la diferència que va haver-hi encert de cara al gol. Veurem si les coses van bé. Cal tocar de peus a terra i estar tranquil», va insistir.

També va parlar Pablo Sarabia, que va provocar el primer punt, perquè va marcar el tercer i va donar el quart per tornar «a sentir» el gol dos mesos i mig després de la seva última diana amb el París Saint Germain. «Ha estat un any difícil per a mi. Quan vaig passar la covid-19 i vaig aconseguir recuperar-me no vaig tenir bones sensacions i després van venir diverses lesions», va dir.

El partit de vuitens de final de l’Eurocopa 2020 contra Croàcia posa en alerta per targetes grogues a quatre futbolistes de la selecció espanyola: Sergio Busquets, Jordi Alba, Rodrigo Hernández i Pau Torres, a la vora de la suspensió, després de ser amonestats una vegada en la primera fase. Si algun dels quatre veiés targeta davant Croàcia i Espanya superés els vuitens, es perdrien el següent enfrontament de quarts per sanció.