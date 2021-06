L’Elx té sis dies per executar l’opció de compra de 2,4 milions per Johan Mojica. El conjunt il·licità està interessat a continuar comptant amb el lateral colombià, que ha jugat al Martínez Valero la segona part d’aquesta temporada, però difícilment desemborsarà aquesta quantitat per fitxar-lo. El no ascens del Girona i el fet que a Mojica només li quedi un any més de contracte a Montilivi faran que l’Elx vulgui collar el Girona per aconseguir un traspàs no tan elevat. En aquest sentit, el club il·licità podria oferir poc més d’un milió per Mojica, per qui el Girona va pagar-ne cinc al Rayo l’estiu del 2017. Aquest curs va jugar la primera volta a l’Atalanta.