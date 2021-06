Luka Modric va ser un dels encarregats d’encarrilar la victòria de Croàcia davant Escòcia (3-1) i la classificació als vuitens per enfrontar-se a Espanya. «Estic feliç per la victòria i per haver ajudat a la classificació. Aquest gol significa molt per mi», va assegurar el jugador del Reial Madrid. A més, va advertir de cara al partit contra els de Luis Enrique que «no vam jugar bé els dos primers partits, però quan ho fem d’aquesta manera som perillosos per a qualsevol equip». Modric va buidar-se en el darrer duel amb una assistència i un golàs amb l’exterior que s’ha fet viral.