Sant Feliu de Guíxols respirarà bàsquet per tots costats demà amb la celebració de la segona etapa del Circuit 3x3 de la Federació Catalana de Bàsquetbol. Les cinc pistes del pavelló de la Corxera i dues d’habilitades al passeig del Mar (jardins Juli Garrera a l’altura del Beach Club) seran l’escenari d’un nou 3x3 que es disputarà des de les nou del matí fins a les vuit del vespre. La prova comptarà amb uns 95 equips, masculins i femenins, de totes les categories, que disputaran uns 200 partits. La prova serà puntuable pel Circuit FCBQ i també pel Circuit FIBA en la categoria sènior. els guanyadors disputaran la gran final del circuit FCBQ prevista per al 31 de juliol.

Entre els participants destacats de la categoria PRO hi són la jugadora de l’Uni Helena Oma, així com Núria Martínez, Georgina Bahí, Dani de la Rúa, Leandro Souza o Albert Serra, entre d’altres. La competició es podrà veure en directe per Esport3 demà a partir de les sis de la tarda, quan començaran les semifinals i finals. La següent aturada serà a Igualada el cap de setmana que ve mentre que la Balaguer (11 de juliol) acollirà la quarta ronda de la competició.