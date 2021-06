La UEFA va confirmar l’eliminació de la regla dels gols en camp contrari de totes les seves competicions de clubs, masculines, femenines i juvenils, a partir de les fases de classificació de les competicions de la 2021/22. El Comitè Executiu de la UEFA va aprovar ahir el canvi, seguint la recomanació dels comitès de Competicions de Clubs i de Futbol Femení.

A partir d’ara doncs, les eliminatòries en les quals els dos equips marquin el mateix nombre de gols en els dos partits no es decidiran pel nombre de gols fets fora de casa, sinó que es jugarà una pròrroga amb dos períodes de 15 minuts al final del matx de tornada. En cas que els equips marquin el mateix nombre de gols o no marqui cap durant el temps extra, els llançaments des del punt de penal determinaran l’equip que es classifica per a la següent fase de la competició.

La UEFA va explicar que atès que els gols en camp contrari ja no incidirien per decidir una eliminatòria, «també s’eliminarien dels criteris utilitzats per determinar la classificació quan dos o més equips estiguin igualats a punts en la fase de grups, és a dir, els criteris aplicats als partits jugats pels equips en qüestió».

La UEFA va destacar que les estadístiques des de mitjan dècada dels 70 fins ara mostren una clara tendència a la reducció de la diferència entre les victòries a casa i a domicili (del 61%/19% al 47%/30%) i la mitjana de gols per partit a casa i fora (del 2,02/0,95 al 1,58/1,15) en les competicions masculines.

El president de l’organisme, Aleksander Ceferin, va dir que «l’impacte de la regla va ara en contra del propòsit original, ja que, de fet, ara dissuadeix els equips locals, especialment als partits d’anada, d’atacar, perquè temen encaixar un gol que donaria als seus rivals un avantatge crucial». «També es critica la injustícia, especialment en la pròrroga, d’obligar l’equip local a marcar dos cops quan l’equip visitant ha marcat. És just dir que l’avantatge de jugar a casa ja no és tan important com abans», va concloure.