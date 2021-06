El Garatge Plana Girona ja perfila la nova temporada i topa amb una realitat que l’obligarà a fer un esforç per mantenir el nivell qualitatiu de la plantilla. L’equip que dirigeix el tàndem format per Marc Comalat i Ramon Benito ve de tancar l’OK Lliga en desena posició amb 38 punts, d’arribar fins a les semifinals de l’Europe Cup i de classificar-se per a la Copa del Rei. Repetir o millorar aquests resultats dependrà de la planificació esportiva. De moment, tot són baixes i algunes d’elles, molt importants. Si fa pocs dies s’anunciava que el jove porter Marçal Coll jugarà aquest curs vinent cedit al CP Malgrat , ahir van arribar tres baixes més. I de pes. Xavi Gurri deixa el Girona per anar-se’n al Caldes, mentre que David Gelmà fitxarà pel Reus i Humberto Mendes passarà a defensar l’escut del Calafell. Tots tres jugadors van ser titulars en la semifinal de l’Europe Cup contra el Lleida Llista, el que confirma que les tres absències són ben importants. «Estem contents que alguns jugadors nostres se’n vagin per millorar. Però també és cert que perdem a gent súper important perquè arribem fins on arribem», diu Ramon Benito en declaracions a Catalunya Ràdio.