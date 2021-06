El descens a la Primera Catalana no ha trastocat la confiança del Banyoles cap a Kiku Parcerisas, que continuarà sent l’entrenador de l’equip aquesta temporada vinent. Club i tècnic han arribat a una entesa per continuar de la mà, com a mínim, un curs més. Parcerisas, que va arribar amb la competició a mitges, va ser un dels artífexs de la remuntada del conjunt del Pla de l’Estany, que a l’hora de la veritat però no va poder rematar la feina amb la permanència a la Tercera RFEF.

Amb Pitu Batlle, el seu predecessor al càrrec, les coses no li anaven gens bé a un Banyoles que ocupava la part baixa de la classificació i que li tocaria jugar per intentar evitar caure a la Primera Catalana. El 14 de gener, el club va decidir fitxar Parcerisas, llavors al Girona treballant en el departament de scouting pels equips juvenil i filial. De mica en mica, els bons resultats van arribar. Sobretot al tram final del calendari, amb cinc victòries, tres empats i noves dues ensopegades. Es van encarar les últimes jornades amb opcions de salvar la categoria però no es va aconseguir el que hauria estat una veritable gesta. Tot i el desencís, el Banyoles ha decidit renovar Kiku Parcerisas i l’objectiu és lluitar ara per l’ascens a la Tercera RFEF.