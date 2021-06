El defensa croat Borna Barisic va traslladar a Espanya, abans d’enfrontar-se dilluns a Copenhague en els vuitens de final de l’Eurocopa, la pressió i la condició de favorita. «Quan no entres com a favorit en un partit estàs més relaxat, encara que el rival, en teoria, ha de ser més forta que tu. No obstant això, soc optimista. No tinc dubtes de la nostra qualitat i ho hem demostrat moltes vegades. Crec que jugarem un gran partit contra Espanya. A ells els agrada tenir la pilota però a nosaltres també», va explicar el jugador del Rangers. «Espanya és un gran equip. Tots els seus jugadors són de gran qualitat. Serà molt difícil per nosaltres i ens espera un partit molt exigent», va dir Barisic que espera que no s’arribi a la tanda de penals per decidir la classificació als quarts de final. «Tenim confiança. No vam començar bé però vam millorar contra Escòcia i això ens va donar entusiasme. Va ser un trampolí», va dir.