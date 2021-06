L’edició 108 del Tour de França comença a rodar avui dissabte i ho fa a Brest, amb una jornada sense repòs, farcida de moments per a l’emboscada, canvis de trajectòria, la presència del vent i com a cirereta, la pluja que pot condicionar la cursa en les estretes carreteres del Finisterre francès. El primer mallot groc sembla més incert que mai i qui el vulgui s’haurà d’imposar en una cota final que tindrà els últims tres quilòmetres una pendent mitjana del 5,7 per cent, amb un primer tram que arribarà fins el 14 per cent camí de la línia de meta a la Fosse-aux-Loups de Landerneau.

Especialistes en aquesta mena de traçats com ho són Juliep Alaphilippe, Alejandro Valverde, Mathieu van der Poel i Wout van Aert apareixen com a clars favorits per aquesta primera jornada, sempre i quan l’accidentat traçat i les condicions meteorològiques no fan explotar abans el gran grup. Una altra història, i ben diferent, serà la que vindrà els següents dies i que servirà per decidir la classificació general. Aquest Tour també comença amb el record del duel eslovè del 2020 que va consagrar Tadej Pogacar en detriment de Primoz Roglic en una última crono pel record. La gran ronda gala espera un duel amb regust a venjança entre tots dos ciclistes.

La bandera eslovena oneja al capdavant de les apostes dels favorits al títol però un i altre rebutgen la idea que aquest Tour sigui només cosa de dos.

En les apostes oneja al capdamunt la bandera eslovena, encara que tant Pogacar com Roglic rebutgen la idea que aquest Tour sigui cosa de dos. L’equip Ineos, amb Richard Carapaz i Geraint Thomas entre els seus millors homes, entraran en el debat. També opten al cim del podi a París, on finalitzarà la cursa el proper 18 de juliol. El ciclisme espanyol s’hi presenta amb la baixa sensible de Mikel Landa i amb l’esperança del balear Enric Mas, cinquè l’any passat i colíder al costat del colombià Superman López en un equip, el Movistar, que continuarà apostant pel factor sorpresa del veterà Alejandro Valverde, candidat a guanyar alguna etapa, sobretot les primeres.