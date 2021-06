Avui arrenquen els vuitens de final de l’Eurocopa 2020 que van quedar definits dimecres passat amb la disputa de la tercera i definitiva jornada de la fase de grups, Alguns dels duels destacats d’aquesta fase són Anglaterra-Alemanya, Bèlgica-Portugal i Croàcia-Espanya.

De moment, però, tocarà esperar. La ronda s’obre aquesta tarda amb dos partits, Gal·les-Dinamarca (18 h) i Itàlia-Àustria (21 h) sent els italians els grans favorits després de la contundència i el bon futbol mostrats a la primera fase de l’Eurocopa. Els de Roberto Mancini -al costat de Bèlgica i Països Baixos- han estat els únics que han guanyat tots els seus enfrontaments.

La selecció d’Itàlia s’ha erigit com una de les favorites al títol amb una fase de grups impecable i que ara posa en risc als vuitens de final, on ja no pot fallar i on rep a una Àustria novella en aquestes etapes, sense res a perdre i amb un David Alaba en ratxa amb dues assistències al torneig. Els italians afronten el duel amb una ratxa oberta d’onze victòries consecutives, totes sense rebre gols, i amb la possibilitat de segellar el seu rècord absolut de partits sense derrotes, 31 -l’última derrota va ser l’any 2018 contra Portugal a la Lliga de Nacions UEFA).

Diumenge serà torn per a neerlandesos i belgues. Els de Frank de Boer s’enfronten a la República Txeca a Budapest, mentre que els de Roberto Martínez ho faran davant Portugal a Sevilla. Dilluns serà el moment d’Espanya, que es mesura a Croàcia a la recerca del bitllet als quarts a Copenhaguen, en un altre dels grans partits de la ronda de vuitens. França es veurà les cares amb Suïssa en un encreuament més amable després d’haver guanyat al grup F, l’anomenat «grup de la mort». El guanyador del França-Suïssa seria l’hipotètic rival de la selecció espanyola. Completarà el quadre de vuitens el partit amb més història entre Alemanya i Anglaterra.