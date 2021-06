Giedre Labukiene va haver de passar per quiròfan a causa d’unes molèsties al genoll dret mentre entrenava amb Lituània. L’Spar Girona va comunicar ahir que la pivot lituana va ser operada amb èxit de la petita neteja que se li va fer a l’articulació del genoll dret.

Labuckiene va renovar amb l’Uni el passat mes d’abril, tancant un acord per dues temporades més (2023). La jugadora, de 30 anys, ha destacat en el seu primer any a Fonatjau amb uns números de 6,6 punts, 4,4 rebots i 8,6 de valoració a la Lliga Femenina. També va tenir un paper similar a l’Eurolliga, amb 8,6 punts i 4 rebots per partit.

La pivot lituana iniciarà un període de recuperació per posar-se a punt per a la temporada 2021-22.

Qui també es troba fent rehabilitació a la plantilla de l’Spar Girona és María Araújo que va lesionar-se de gravetat el passat mes de març. El cas de la gallega, però, va per llarg i no s’espera que reaparegui fins a finals d’any o principis del que ve.