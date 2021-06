La renovació de Leo Messi amb el Barcelona és cada cop més a prop de tancar-se. Les postures s’han acostat molt, sobretot en les últimes setmanes, des que Joan Laporta va accedir a la presidència del club, 100 dies enrere. Les últimes condicions que s’han posat al damunt de la taula -un contracte per dos anys i un sou que s’acabarà pagant al llarg de cinc temporades- sembla que han convençut el futbolista, ara concentrat amb l’Argentina i disputant la Copa Amèrica. Durant el dia d’ahir va traslladar el seu veredicte a la directiva. De ser positiu, l’anunci arribaria el més aviat possible perquè Laporta té ganes de tancar aquesta carpeta.

Ara bé, segons explicava ahir RAC1, un cop tancada aquesta renovació el Barça haurà d’alliberar una quantitat d’uns 200 milions d’euros de massa salarial entre la seva plantilla. Per mantenir el davanter, per tant, el club no tindrà més remei que fer un esforç econòmic per complir amb les normes. Aquesta massa salarial representa en l’actualitat un 110 per cent respecte els ingressos i l’anomenat «Fair Play financer» fixa un sostre del 70 per cent. Això significa que durant les properes setmanes, l’entitat blaugrana haurà de treballar de valent. Ja sigui retallant salaris dels membres de la plantilla, venent jugadors i fitxant amb sous a la baixa.