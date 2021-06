Si l’altre dia Maverick Viñales carregava contra el fabricant Yamaha pels problemes amb la seva moto, ahir va donar un cop de puny sobre la taula sent el millor en la primera sessió d’entrenaments lliures del Gran Premi dels Països Baixos. El rosinc va liderar la jornada al circuit d’Assen, on no va tenir tanta sort Marc Márquez amb una caiguda violenta contra l’asfalt que va quedar en un no res.

El de Cervera, que el passat cap de setmana va tornar a vèncer a Sachsenring 581 dies després, va patir un highside amb una caiguda al revolt 10 quan només havien transcorregut 11 minuts des del començament de la segona tanda de lliures. Márquez, que va acabar el dia sisè, va fer una tombarella a l’aire i se’n anar a la grava, però es va aixecar pel seu propi peu. Poc després, Pol Espargaró, que havia estat el segon més ràpid en els primers lliures, també va caure poc abans que comencés a ploure sobre el traçat neerlandès i es donés per finalitzada la sessió.

Mentrestant, Viñales aconseguia repetir el seu domini del matí per convertir-se en el més ràpid de la combinada de temps del divendres, tot gràcies a un crono d’1:33.072 en el FP1 que no va aconseguir millorar en la sessió de la tarda. A més d’una dècima va quedar Pol Espargaró, que també va fer valer el seu millor registre del matí, i el portuguès Miguel Oliveira, segon en el FP2, va ser tercer.

El líder de la categoria reina, el francès Fabio Quartararo va poder millorar el seu temps de la sessió del matí, encara que només li va valer per acabar la jornada quart, mentre que Àlex Rins va tancar el «Top 5».

Arenas es queda enrere

El gironí Albert Arenas va acabar a la 24a posició en Moto2. Amb l’aparició de la pluja, cap pilot va poder superar els temps del matí, per la qual cosa l’espanyol Augusto Fernández va manar en la combinada per davant del seu compatriota Raúl Fernández i del líder Remy Gardner.