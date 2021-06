L’aterratge del Circuit 3x3 de la Federació Catalana de Bàsquet va fer que ahir a Sant Feliu de Guíxols es respirés bàsquet durant tota la jornada. Més de 200 partits entre 95 equips es van repartir entre les cinc pistes del pavelló de La Corxera i les dues pistes que habilitades al passeig del Mar. La jornada va ensopegar bon temps i també va coincidir amb el primer dia sense mascareta a l’aire lliure. Tot plegat va fer que hi hagués una notable presència de públic durant tota la prova.

La prova era puntuable pel Circuit FCBQ i també pel Circuit FIBA en la categoria sènior. Els guanyadors disputaran la gran final del circuit FCBQ prevista per al 31 de juliol. En categoria pro femenina les vencedores van ser el Be Goat Team, equip format per les exjugadores Helena Oma, Georgina Bahí i Núria Martínez, a més a més de Blanca Garcia, quevan superar el Barcelona Sants per 9-4. En categoria masculina, els vencedors van ser el Next MVP White que va superar el València Bàsquet 3x3.

Alguns dels altres guanyadors van ser el Next MVP White en categoria cadet masculí que es va imposar al The 3x3 Academy under 16 per 13-8, el Next MVP Red en infantil que va superar els Mandangues (7-5). En categoria infantil femení, l’NSC va vèncer a a la final el Liliputs (10-7). En Mini masculí, el Next MVP Red va guanyar per 8-6 el The 3x3 Academy under 12.