En una estrena caòtica amb dues impressionants caigudes massives, el francès Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step), campió del Món, va colpejar la primera urpada per estrenar el mallot groc del Tour 2021, en una jornada que es va cobrar ja diverses víctimes, com Alejandro Valverde i el colombià Miguel Ángel López. Alaphilippe, de 29 anys també va patir alguna ferida, però va poder aplicar la seva condició de rematador en el lloc idoni, en l’última pujada que conduïa a meta. Un atac de 2,8 quilòmetres li va donar la seva sisena etapa en el Tour i el premi de llevar el precinte al primer mallot groc.

«Alaph» va dedicar al seu fill Nino victòria en la primera etapa disputada entre Brest i Landerneau, de 197,8 quilòmetres. Eufòria de l’artista de Saint Amand Montrond, el millor en un escenari bèl·lic on van salvar el tipus a 8 segons els principals favorits, com Primoz Roglic, tercer, Pogacar, Enric Mas, Geraint Thomas, Nairo Quintana o Richard Carapaz, aquest últim a 13.

Movistar es va endur un seriós disgust. Va salvar aas, però «Superman» López es va deixar 1.49 minuts i Valverde 5.33. Així, tot just començar.

Alaphilppe iniciarà la segona etapa amb 12 segons sobre l’australià Michael Matthews i 14 respecte a Roglic. A 18, entre altres, Pogacar, Enric Mas i Thomas. El Tour continua avui per Bretanya amb la segona etapa de 183’5 quilòmetres i amb la meta al final d’un ascens de 2 km al 6,9 per cent. Una altra cita per als rematadors.