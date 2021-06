Aquest cap de setmana Getafe acull Campionat d’Espanya Absolut d’Atletisme. Un certamen que està farcit de gironins que busquen ser els millors a nivell estatal en les respectives categories. Alguns van tenir un paper i actuació destacada que els permetrà ser a la final i d’altres van caure a les semifinals i van haver de fer les maletes cap a casa.

La banyolina Esther Guerrero lluitarà avui per ser la millor atleta en 1.500 metres a les 19.50 del vespre. Adel Mechaal també cercarà una medalla a les 19.40 en el seu retorn als 1.500 metres. Tots dos es van classificar ahir sense problemes per la final. Qui també serà a la final, en aquest cas de triple salt és Naiara Estanga. La prova serà a passats 3/4 de 8 del vespre. Àfrica i Aitana Radma i Jana Brusés disputen les semifinals de 100 metres tanques. Àfrica Radma corre a les 10.55 del matí, mentre que la seva germana i Brusés ho fan a les 11.05. Lluïsa Mitjà, tot i fer la seva millor marca de la temporada en 400 metres tanca, no va poder obtenir l’accés a la final. El mateix li va passar a Laura Hernàndez en 400 metres. Josué Canales en 800 metres tampoc correrà a la final; mentre que Marina Guerrero va quedar cinquena divnedres en la final de 3.000 metres obstacles.

El darrer gironí en participar ahir va ser Abderrahim Ougra que no va poder acabar la final dels 3.000 metres obstacles.