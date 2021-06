La nord-americana Serena Williams ha anunciat aquest diumenge, vigília de l’inici de Wimbledon, que no participarà en els Jocs Olímpics de Tòquio (23 de juliol-8 d’agost). «No sóc a la nòmina olímpica, almenys que jo sàpiga... I si hi fos no hi hauria de ser», ha declarat la tenista de 39 anys, campiona olímpica individual a Londres 2012, precisament sobre les pistes de Wimbledon. «Hi ha nombroses raons que m’han portat a prendre la meva decisió sobre els Jocs Olímpics. No vull parlar d’això avui. Potser en una altra ocasió, ho sento», va afegir.

A més de l’or a Londres, Serena en té tres més en dobles amb la seva germana Venus: Sydney-2000, Pequín-2008 i a la capital britànica, on va aconseguir el doblet.

«He viscut moments extraordinaris en els Jocs», va afegir. La petita de les germanes Williams, que complirà 40 anys al setembre, busca a Wimbledon el seu 24è gran títol, per igualar el rècord de Margaret Court.

L’esportista s’afegeix a altres baixes il·lustres dels Jocs de Tòquio, com Rafa Nadal, que ho va anunciar fa 10 dies, i l’austríac Dominic Thiem.