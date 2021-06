Dani Olmo maneja la idea de jugar a la Lliga espanyola «en un futur», segons va avançar en roda de premsa el futbolista del Leipzig. «En un futur m’agradaria jugar aquí a casa, a la Lliga espanyola», va expressar des de la concentració de la selecció espanyola a Las Rozas, encara que va incidir també en que, per ara, continuarà a Alemanya .

«Ara estic content i feliç al Leipzig. Tot just porto un any i mig, no he fet tot el que havia de fer allà i vull seguir-hi. Estic tranquil, centrat en la selecció i el que passi en uns anys en un futur més proper no se sap», va afirmar.

Dani Olmo va jugar primer al Dínamo Zagreb, a les categories inferiors fins que va donar el salt a 2014-15 al primer equip, amb el qual va debutar amb tan sols 16 anys i amb el qual ha jugat un lustre. Per tant, això fa que el partit de demà de vuitens contra la selecció de Croàcia sigui un enfrontament especial pel català.