El rosinc Maverick Viñales va passar de la «ruïna total» d’Alemanya, on va acabar el darrer a la carrera, a la pole position per al Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, que avui es disputa al circuit d’Assen, en detriment del seu propi company d’equip, el francès Fabio Quartararo, que va acabar segon. El mallorquí Joan Mir sortirà des de la quarta línia.

Viñales va establir un nou rècord absolut de volta ràpida al circuit en rodar en 1: 31.814, amb el qual va rebaixar el rècord que just abans havia establert el seu company d’equip Quartararo en 1: 31.885.

Márquez no va poder aconseguir el seu objectiu de passar a la Q2 després de patir una caiguda amb la seva Honda al revolt nou, quan rodava rere l’estela d’Iker Lecuona, que havia aconseguit el segon millor temps de la tanda per darrere de Bagnaia, i va acabar relegat a la vintena posició, penúltima línia de la formació de sortida.

En l’últim minut el francès Johan Zarco va completar una volta en solitari que el va alçar fins a la primera posició d’aquesta classificació, just per davant de Bagnaia, que van ser els dos que van passar a la Q2.

A la segona classificació Maverick Viñales va sortir amb pressa per aconseguir un bon temps i ho va fer ja en la seva segona volta, 1: 32.413, tot i que en el seu pas per línia de meta li va prendre la primera plaça el seu propi company d’equip, Fabio Quartararo, per 77 mil·lèsimes, amb 1: 32.336. A la següent volta el francès va establir un nou rècord absolut del circuit en rodar en 1: 31.922, de manera que batia el seu anterior rècord, de 2019 , 1: 32.017; i poc després -a la segona sortida a pista- va tornar a millorar el seu temps, 1: 31.885. En la segona sortida a pista, Maverick Viñales va aconseguir desbancar Fabio Quartararo de la primera posició per tot just 71 mil·lèsimes i aconseguir la pole position per avui.

En Moto2 el gironí Albert Arenas no va tenir la mateixa sort que Viñales. Amb la seva Boscoscuro, Arenas va poder classificar-se per la Q2. No obstant això, no va rodar tan ràpid com hagués volgut i sortirà avui en 16a posició. La pole la va aconseguir Raúl Fernández, mentre que Gardner sortirà en segona posició. Pel que fa a Moto3, Jeremy Alcoba, Romani Fenati i Dennis Foggia sortiran primer, segon i tercer, respectivament avui.