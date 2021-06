L’atletisme gironí va dominar ahir a terres madrilenyes el Campionat d’Espanya Absolut d’Atletisme. No ho va fer a escala general però sí en la prova de 1.500 metres, en què la banyolina Esther Guerrero i el palamosí Adel Mechaal es van endur la glòria. Tots dos, amb un guió de cursa diferent -Guerrero va guanyar plàcidament i a Mechaal li va costar una mica més- es proclamen campions d’Espanya a poc menys d’un mes dels Jocs Olímpics.

Getafe va ser la seu aquest cap de setmana del Campionat d’Espanya Absolut d’Atletisme, un certamen que va posar el punt i final amb doble somriure gironí, ja que en poc menys de deu minuts de diferència Esther Guerrero i Adel Mechaal es van proclamar campions d’Espanya en la prova de 1.500 metres.

El primer a disputar la final va ser el palamosí. Mechaal tenia l’honor de ser un dels vuit possibles vencedors de la medalla d’or després de classificar-se dissabte acabant primer de la seva semifinal amb un temps de 3:51.04 minuts. Pocs menys de sis minuts (3:46.53) va necessitar per endur-se una cursa en què li va costar posar-se al capdavant i que només va vèncer per 11 mil·lèsimes. A les 19.50 corria una Guerrero a qui li va costar menys endur-se l’or. Des de l’inici es va posar primera sense donar cap mena d’oportunitat a les seves rivals. Amb un temps de 4:22.82 minuts i traient-li més d’un segon a la segona classificada, la banyolina es va proclamar campiona d’Espanya per tancar una tarda fantàstica per a l’esport gironí a la darrera cita abans de disputar-se els Jocs Olímpics de Tòquio aquest estiu.