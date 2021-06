Maverick Viñales va acabar segon ahir als Països Baixos en una cursa en què va sortir des de la primera posició. La carrera no va començar de la millor manera per al rosinc, que no va estar gaire encertat en la sortida, en la qual el van superar fins a quatre rivals des de la pole que ocupava, amb el seu company d’equip, el francès Fabio Quartararo, primer, seguit per l’italià Francesco Bagnaia, el japonès Takaaki Nakagami i l’espanyol Alex Rins. Al darrere, gairebé a la fi de la formació de sortida, el cerverí Marc Márquez va protagonitzar una sortida espectacular en què va recuperar vuit posicions i ja en la primera volta va passar dotzè per la línia d’arribada.

A la segona volta Àlex Rins va topar amb el francès Johann Zarco i per evitar la caiguda va haver de sortir del circuit, al qual va tornar en últim lloc, mentre que el de Repsol Honda ja era desè.

Una volta més tard es va posar líder de la cursa a l’entrada a la recta de meta Bagnaia, encara que no va durar gaire ja que en el cinquè gir va tornar a situar-se líder el francès. A deu voltes del final Maverick Viñales ja havia aconseguit superar els seus rivals per col·locar-se segon i intentar donar caça a l’escapat Quartararo, però l’avantatge de quatre segons del francès semblava inabastable per al gironí. Així va acabar la carrera, amb Fabio Quartararo controlant les diferències, per davant del seu company d’equip, Maverick Viñales, a qui alguns rumors situen fora de Yamaha a final de la temporada i com a nou pilot d’Aprilia i company d’Aleix Espargaró en 2022, i de Joan Mir.

Arenas, dotzè en Moto2

L’espanyol Raúl Fernández va aconseguir la seva tercera victòria de la temporada, al Gran Premi dels Països Baixos de Moto2, després de demostrar al circuit d’Assen una suficiència i domini de la situació sorprenent, tot i l’error que va cometre a el principi de la cursa. Raúl Fernández, segon del mundial, retalla cinc punts en la classificació provisional a l’australià Remy Gardner.

Pel que fa a Albert Arenas, el gironí va acabar en dotzena posició després de sortir des de la setzena plaça ahir. Amb aquesta posició, el corredor de Boscoscuro i vigent campió del món en Moto3, actualment ocupa la dissetena plaça de la classificació amb 22 punts al caseller.

Al quart de litre l’italià Dennis Foggia va tornar a guanyar, la seva segona victòria de la temporada després de la de Mugello, al vèncer el Gran Premi dels Països Baixos de Moto3 al circuit d’Assen, on el líder del mundial, el veneçolà Pedro Acosta, va treure rèdit a un cap de setmana complicat amb la quarta plaça que va aconseguir. Amb això, Foggia és tercer amb 86 punts, Sergio Garcia amb 110 i Pedro Acosta és el líder de la classificació amb 158.