Vint-i-cinc anys han passat des que Anglaterra va caure als penals davant Alemanya en l’Eurocopa celebrada a territori britànic el 1996. Vint-i-cinc anys del penal fallat per Gareth Southgate, que ara dirigeix una Anglaterra amb set de venjança, amb el millor equip dels últims anys i davant una Alemanya amb els mateixos dubtes que ells.

No hi ha favorit avui, perquè cada selecció ha deixat diferents ombres durant el torneig. Anglaterra s’aferra a una solidesa enrere que li ha fet encaixar un total de zero gols en tres partits, mentre que el seu atac és poc més que un desert en el qual Harry Kane està perdut i desitjant de trobar-se. Southgate, que segueix sense Mount i Chilwell, medita tornar el timó del mitjà a Phillips, continuar confiant en el golejador Sterling i amb el dubte de la banda contrària. Sancho i Foden es juguen un lloc amb el qual intentar ferir la defensa alemanya.

Els germànics arriben al duel de vuitens havent mostrat diverses cares diferents en el que va del torneig. Una derrota davant França en el qual l’equip de Löw va ser clarament dominat, un triomf contra Portugal en l’els alemanys es van aproximar a la seva millor versió i un sofert empat davant Hongria que va representar la classificació. Löw ha vingut apostant per un 3-4-3 i ha mostrat la tendència a repetir equip. Müller és dubte.