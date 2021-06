Dos gols a la pròrroga, obra d’Álvaro Morata i Mikel Oyarzabal, van permetre a una Espanya superior vèncer Croàcia en un partit boig per signar així l’accés als quarts de final de l’Eurocopa. En 120 minuts va passar de tot. Una errada clamorosa del porter Unai Simón, que va pifiar-la en una cessió de Pedri; també una remuntada amb autoritat del conjunt de Luis Enrique; l’empat en el descompte de l’equip croat per enviar el duel al temps extra; i la sentència d’Espanya, que aquest cop sí acabaria imposant la seva qualitat. Des del 2012 que no passava de quarts la selecció, que tornarà a l’acció aquest divendres a Sant Petersburg.

L’equip de Luis Enrique va ser superior gairebé tot el partit al seu rival. Només en els minuts posteriors a l’1-0 i en el tram final del temps reglamentari va generar dubtes. Amb dos canvis a l’onze inicial, Gayà per Jordi Alba i Ferran per Gerard Moreno, Espanya va sortir a monopolitzar la pilota davant un rival molt defensiu. Croàcia tot just treia el cap de la seva àrea. La primera la va tenir Koke, a passada de Pedri, que no va saber encertar davant Livakovic. I Morata va rematar de cap molt desviat una gran centrada de Ferran. S’ensumava el 0-1 i llavors va arribar l’error groller d’Unai Simón, que ni tan sols va arribar a tocar la pilota, que es va colar a la seva porteria.

Després d’uns minuts de desconcert, Espanya es va anar refent de mica en mica i Livakovic va haver de salvar l’empat davant Gayà, però no va poder fer res per aturar el rebuig, que va caure a peus de Sarabia. Croàcia va pujar les línies en la segona part i ho va pagar molt car. Pedri es va deixar anar fent ballar l’equip al seu ritme i va arribar el segon, obra d’Azpilicueta. Poc després, a poc menys d’un quart pel final, Ferran semblava deixar-ho tot vist per sentència. Però el que són les coses. Orsic va animar el partit al 84 i en el descompte Pasalic, tot sol, afusellava el porter amb un bon cop de cap.

A la pròrroga, Croàcia s’ho va creure i Unai Simón va haver de treure una gran mà davant la rematada a boca de canó de Kramaric. La resposta, de Dani Olmo, que va fregar el gol. Ell seria el protagonista en els següents minuts. El jugador del Leipzig es va refer amb dues assistències en només quatre minuts. Morata i Oyarzabal van tornar a posar en avantatge Espanya, que aquest cop ja no va deixar-se sorprendre.