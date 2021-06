Maverick Viñales i l’equip Yamaha van fer oficial ahir que han arribat a un acord per rescindir el seu contracte de dos anys al final d’aquesta temporada, a petició del pilot rosinc i després d’un vincle que s’ha allargat durant cinc temporades.

«Les dues parts s’han compromès a fer el màxim esforç en el que resta de temporada de MotoGP i a acabar la seva relació d’una manera òptima», indiscava l’escuderia en un comunicat. El pilot havia manifestat el seu malestar després de ser últim en la cursa d’Alemanya d’uns dies enrere, mentre que el passat cap de setmana al GP dels Països Baixos va ser segon. «Estic desesperat, hi ha moltes carreres en què sé que tinc potencial i no ho puc demostrar», va manifestar. És sisè a la classificació general que encapçala una altra Yamaha, la de el francès Fabio Quartaro.

En el comunicat de comiat, Viñales assegura que l’entesa entre les dues parts ha estat molt important per a ell durant els últims cinc anys «i ha estat una decisió difícil» el fet de «separar» els seus camins. «En aquestes temporades junts hem experimentat tant grans èxits com moments difícils. No obstant això, el sentiment subjacent és de respecte i estima mutus. Estic plenament compromès i m’esforçaré per aconseguir els millors resultats en el que queda de temporada», afegia.

Per la seva banda, el director de l’escuderia, Lin Jarvis, deia que aquesta separació li produeix «tristor» i parlava d’«importants discussions». «Al llarg d’aquests anys hem aconseguit molts punts alts, però també hem hagut de gestionar molts punts baixos. Després de l’GP d’Alemanya, que va ser el cap de setmana més difícil de la nostra associació, vam tenir importants discussions a Assen i vam arribar a la conclusió que beneficiaria l’interès d’ambdues parts prendre camins separats en el futur».

Encara no hi ha cap confirmació sobre quin serà el seu destí però les últimes informacions assenyalen l’equip Aprilia com el nou destí de Maverick Viñales, que es retrobaria amb Aleix Espargaró.