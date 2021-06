Ucraïna i Anglaterra es veuran les cares tot buscant un lloc per a les semifinals de l’Eurocopa. Serà aquest proper dissabte, 3 de juliol, a l’Olímpic de Roma i després que ahir totes dues seleccions fessin els deures guanyat els seus respectius partits dels vuitens de final.

La primera en fer un pas endavant va ser Anglaterra. A Wembley, i davant el seu públic, es va imposar en un partit vibrant, d’anada i tornada i amb ocasions a banda i banda. Els porters, Manuel Neuer i Jordan Pickford, es van convertir en els autèntics protagonistes de la tarda fins que a manca d’un quart d’hora pel final Sterling va desequilibrar la balança. El davanter del Manchester City va rematar una centrada de Shaw enviant la pilota al fons de la xarxa. Muller va gaudir d’una boníssima oportunitat per equilibrar el marcador però no se’n va sortir i el seu xut va llepar el pal dret. En l’acció posterior, l’equip de Southgate va deixar el partit vist per sentència. Harry Kane, que encara no s’havia estrenat en aquest torneig, va fer el segon i ja no hi va haver cap oportunitat per a la remuntada.

El segon partit va estar ple d’emoció, ja que tal com va succeir en els dos duels de dilluns, va haver d’anar a la prórroga, on un gol de Dobvyk en el descompte de la segona part va permetre a Ucraïna passar als quarts de final d’una Eurocopa per primera vegada a la seva història, després que els suecs aguantessin diversos minuts amb un home menys per l’expulsió de Danielsson per una dura entrada a la primera part del temps suplementari. Abans, el partit havia estat ple de joc ofensiu i d’ocasions, principalment a la segona part del temps reglamentari, quan els suecs van rematar dues vegades contra els pals i els ucraïnesos una.