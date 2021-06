Treballa amb calma la Unió Esportiva Llagostera. Competirà a la Primera RFEF, això és segur, però encara està per perfilar sota quin nom ho farà i té dies per davant per confirmar que jugarà els seus partits al Municipal de l’Estartit, que s’haurà d’adaptar per complir amb la normativa de la nova categoria. Mentre es resolen tots aquests dubtes, el club va dibuixant les línies mestres de la plantilla i ahir anunciava la renovació del central Juan Forlín. L’argentí, de 33 anys, viurà així la seva segona temporada a l’equip. Hi va arribar fa uns mesos amb la intenció de mantenir la forma i prou, però se li va acabar fent fitxa davant les baixes que havien mermat la zona defensiva. Només va jugar tres partits, tots sortint a l’onze titular, encara que un d’ells no el va poder acabar perquè va ser expulsat amb vermella directa abans del descans.

La renovació de Forlín s’uneix al fitxatge d’un altre central, el de Bruno Perone. De moment, continuen els també defenses Julen Monreal i Lucas Viale, encara que aquest últim es recupera d’una greu lesió al genoll. «És un luxe comptar amb ell i no ens pertoca tenir un futbolista així, que podria estar a un altre lloc», explica Alsina. De moment, els moviments van a poc a poc perquè «ens limita bastant el tema econòmic; no sabem encara on estem i què ens requerirà la categoria, pel que estem esperant. No podem estirar més el braç que la màniga, sempre hem sigut prudents. Volem construir la millor plantilla possible però també la volem pagar a final de cada mes».